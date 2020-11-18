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18 ноября 2020, 14:44

В режевской думе меняется председатель

С пятницы полномочия председателя думы будет исполнять Валентин Кураев Фото: Александр Исаков

С пятницы полномочия председателя думы будет исполнять Валентин Кураев Фото: Александр Исаков

Сегодня депутаты Режевского городского округа приняли отставку Алексея Копалова с поста председателя городской думы.

Алексей Копалов подтвердил «Облгазете», что решил покинуть пост в связи с переходом на новое место работы в Екатеринбурге.

Полномочия председателя, как сообщили в приёмной думы, возложены на главу постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, директора Режевского фонда поддержки малого предпринимательства Валентина Кураева.

Напомним, Алексей Копалов с 2016 года возглавлял городской округ и одновременно руководил думой, в июне 2019 года был избран председателем думы.

Областная газета Свердловской области

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В режевской думе меняется председатель