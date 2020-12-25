Мэром Верхней Салды стал промышленник из «ВСПМО-АВИСМА» Константин Носков

У Константина Носкова высшее техническое образование: он окончил УГТУ-УПИ по специальности «металлургия чёрных металлов». Фото: Дума Верхнесалдинского ГО

Константин НОСКОВ получил большинство голосов депутатов городской думы и стал главой Верхнесалдинского ГО. Ранее он возглавлял коллектив плавильно-литейного цеха корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и был депутатом местной думы. Вчера состоялась инаугурация мэра.

После добровольной отставки в конце сентября Михаила Савченко кресло верхнесалдинского мэра стало вакантным. Временно исполнять обязанности градоначальника поручили Константину Носкову. 18 декабря большинство депутатов поддержали его кандидатуру на голосовании, и глава продолжил работу уже без аббревиатуры и.о. В день инаугурации новый мэр дал интервью «Облгазете».

– Константин Николаевич, можно ли вас назвать патриотом Верхней Салды?

– Патриотизм для меня – беззаветная вера в то, что развитие города неминуемо. Когда я был начальником цеха №31, мне приходилось проводить собеседование с молодыми ребятами, которые приезжали устраиваться плавильщиками на ВСМПО из других регионов. Я обрисовывал им возможности личного и профессионального роста. А они мне рассказывали о своих городах, где закрываются производства и нет никаких перспектив. И при этом в их глазах читалось искреннее тепло и привязанность к своей малой родине. Думаю, именно этим блеском в глазах и должен измеряться патриотизм. Это некий стержень внутри нас, который делает нас людьми и мотивирует на поступки ради своего края и комфорта его жителей.

– По каким параметрам Верхняя Салда не дотягивает до современного города и исправимо ли это?

– У каждого свои критерии современности. Верхняя Салда уникальна своей самобытностью. У нас – не «каменные джунгли»: нет большого транспортного потока, шума и гама оживлённых улиц. Сегодня многие успешные люди готовы оставить мегаполисы, чтобы оставаться в гармонии с собой. В этом преимущество Верхней Салды, но есть что улучшать.

На 2021 год мы запланировали отремонтировать автомобильную дорогу по улице Красноармейской. Я понимаю, что качественные дороги – это не только комфорт передвижения, но и безопасность горожан. Также в следующем году мы продолжим работу по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными. Люди переезжают ближе к центру города, у них появляется возможность выбрать для детей как школу, так и учреждение дополнительного образования. Считаю, что в Верхней Салде сегодня дополнительное образование вышло на качественно новый уровень, поэтому необходимо поддерживать не только муниципальные, но и частные центры развития детей.

– Что планируете изменить в сфере ЖКХ?

– В программу, которая была представлена депутатам, я включил установку блочно-модульных котельных. Это снизит себестоимость услуги предоставления тепла, повысит качество и надёжность. В настоящий момент идёт согласование территорий, где эти объекты будут установлены. Всего планируется 12 блочно-модульных котельных. Разумеется, строительство и ввод в эксплуатацию будут поэтапными. Моё мнение, что приоритетным в данном направлении должен стать квартал «Б». В дальнейшем мы сможем начать строительство жилья на данной территории без оглядки, что для отопления и обеспечения горячей водой нового дома не хватит мощностей существующей котельной. Поскольку строительство жилья есть в планах, то требуется подготовить необходимую инфраструктуру. Тем более что для горожан мы намерены строить дома более высокого класса комфортности.

– Есть у вас любимое место в Верхней Салде?

– Своё свободное время предпочитаю проводить с семьёй на даче, а также в парке имени Ю.А. Гагарина. На его дорожках можно встретить пожилых салдинцев, которые занимаются скандинавской ходьбой. Молодёжь на спортплощадках играет в волейбол, выделывает трюки на самокатах, тренирует выносливость на верёвочной трассе. Лично мне нравится пруд с уточками. Люблю наблюдать, как младшие дети пытаются их накормить.