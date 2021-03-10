В мэрии Екатеринбурга назначен новый начальник департамента общественных связей

Галина Токарева будет отвечать за взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления. Фото: сайт мэрии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил Галину Токареву начальником департамента общественных связей администрации города. Она уже заявила, что планирует расширить деятельность подразделения.

До этого она знаимала должность советника главы Екатеринбурга.

"В задачи департамента входит целый ряд вопросов: организация взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления, работа с общественными объединениями, социально ориентированными НКО и органами территориального общественного самоуправления. Одна из основных задач – укрепление межнационального и межконфессионального согласия", - передаёт пресс-служба мэрии слова Галины Токаревой.

Накануне Алексей Орлов назначил нового главу Чкаловского района Екатеринбурга. Им стал замглавы администрации этого района Евгений Шипицын.