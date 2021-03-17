Главой Тугулыма стал Николай Черепанов

Фото Галины Анкушевой, газета «Знамя труда».

Во вторник в Тугулымском городском округе избрали нового главу – им стал Николай Черепанов. На заседании местной думы за него было отдано 9 из 14 голосов.

В комментарии «Облгазете» Николай Черепанов сообщил, что сразу же включился в решение текущих хозяйственных вопросов.

– Основное же, стратегическое направление – это комплексное развитие Тугулымского городского округа. Подчёркиваю: именно комплексное, без отрыва районного центра от остальных населённых пунктов муниципалитета, – пояснил Николай Черепанов. – Во-первых, необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительную документацию: сегодня из 52 населённых пунктов городского округа генпланы есть только у 12. Будем развивать и агропромышленный комплекс: наш район всегда был в числе первых в сельском хозяйстве!

Николай Черепанов подчеркнул, что займётся развитием сельского предпринимательства. В частности, планируется реализовать на территории муниципалитета тюменский проект «Smart-школа сельского предпринимателя»: новый глава – один из экспертов этого проекта. Также в этом году в районе запустят программу по развитию туризма.

– Расположение Тугулыма даёт ему уникальную возможность стать центром коммуникации между Свердловской, Тюменской и Курганской областями: с соседями надо жить дружно и воплощать в жизнь общие проекты. Этим тоже будем заниматься, – резюмирует Николай Черепанов.

Досье «ОГ» Николай Дмитриевич Черепанов родился 23 марта 1967 года в деревне Потаскуева. В 1984 году окончил Ертарскую среднюю школу, затем ГПТУ-7 (геологов) в городе Тюмень. После службы в армии работал в частных строительных компаниях, в это время окончил Тюменский лесотехнический техникум. С 2003 года прошёл путь от специалиста 1-й категории комитета по архитектуре и градостроительству администрации Тюмени до заместителя директора департамента земельных отношений и градостроительства городской администрации. Во время работы окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Государственное и муниципальное образование». В 2016 году возглавил МКУ «Управление градостроительного планирования» администрации Тюмени, с 2018 года занимал пост генерального директора Института проектного управления в Тюмени. Женат, имеет двоих детей.