В муниципалитетах области продолжается смена власти

Алексей Дорожкин – новый глава Байкаловского МР, по образованию он финансист Фото: Из архива редакции газеты «Районная жизнь»

Вчера в Байкаловском районе вступил в должность новый глава муниципалитета Алексей Дорожкин – церемония прошла в центральном доме культуры. А сегодня станет известно имя нового мэра Среднеуральска.

Кресло руководителя Байкаловского муниципального района стало вакантным в декабре прошлого года: предыдущий мэр Алексей Жуков досрочно ушёл в отставку из-за конфликта интересов.

На конкурс заявились четыре кандидата – конкурсная комиссия рекомендовала их всех на рассмотрение депутатов. Члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру Алексея Дорожкина. Депутаты местной думы проявили солидарность – за Дорожкина проголосовали 12 из 13 народных избранников, участвовавших в заседании.

Алексею Дорожкину 41 год, с 2002 года он работал в финансовом управлении администрации района, а с 2007 года – в министерстве финансов Свердловской области, где занимал должность заместителя начальника отдела финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ. Интервью с новым главой района – в одном из ближайших номеров «ОГ».

Депутатам думы Среднеуральска сегодня только предстоит выбрать нового главу: предыдущий градоначальник Андрей Зашляпин покинул свой пост в январе. В прошлый четверг конкурсная комиссия оценила программы развития кандидатов и представила на рассмотрение думы двух человек – временного исполняющего полномочия главы города Александра Ковальчика и Якова Петрова, ранее занимавшего пост замминистра физической культуры и спорта Свердловской области.

Как сообщила газета «Среднеуральская волна» по итогам презентации, выступление Александра Ковальчика «получилось всеобъемлющим». Он представил свою программу в виде брошюры, а в самом выступлении сделал акцент на том, что территория должна развиваться в составе Большого Екатеринбурга, но при этом не превращаться в спальный район мегаполиса. И обрисовал подробное видение того, как это сделать. Позже стало известно, что «Единая Россия» поддержит Александра Ковальчика в конкурсе на должность главы.

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