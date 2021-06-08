В мэрии Екатеринбурга возродили должность замглавы-руководителя аппарата администрации

У мэра Алексея Орлова восемь заместителей и один первый заместитель. Фото: скриншот с сайта мэрии Екатеринбурга

Екатеринбургская городская дума скорректировала структуру городской администрации. В мэрии возродили должность заместителя главы Екатеринбурга — руководителя аппарата администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании гордумы 8 июня. По словам начальника департамента кадровой политики мэрии Елены Хазовой, изменение в структуру городской администрации «вносится в соответствии с последними изменениями в устав города и поможет более оперативно решать текущие задачи органов местного самоуправления». Отмечается, что соответствующее нововведение уже прошло антикоррупционную экспертизу и не потребует дополнительного финансирования.

Как уточнила Елена Хазова, с принятием изменения в структуре мэрии в перечне вице-мэров у одного из них появится пометка «руководитель аппарата администрации». Решение о внесении изменения было принято депутатами единогласно.

Добавим, что на данный момент в структуре администрации у мэра Алексея Орлова восемь заместителей и один первый заместитель. Напомним, ранее в январе этого года руководителем аппарата администрации города была назначена Марина Фадеева, которая пришла в мэрию вместе с новым градоначальником — до этого она работала помощником на тот момент врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

На данный момент, согласно сайту администрации Екатеринбурга, Марина Фадеева занимает должность одного из заместителей главы города.

Добавим, что должность заместителя главы Екатеринбурга — руководителя аппарата администрации ранее уже существовала в структуре мэрии уральской столицы. До 2016 года её занимал Владимир Тунгусов.