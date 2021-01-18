В Екатеринбурге сменился руководитель аппарата администрации города

Сегодня стало известно, что Александр Ковальчик покинул мэрию. Фото: сайт мэрии

Руководителем аппарата администрации Екатеринбурга стала Марина Фадеева. Ранее эту должность занимал Александр Ковальчик.

"До 18 января Марина Фадеева работала помощником врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Сегодня она заняла пост руководителя аппарата администрации. До этого Марина Фадеева работала в администрации губернатора Свердловской области", - рассказали "Облгазете" в пресс-службе администрации города.

Напомним, что Алексей Ковальчик являлся первым замглавы города с начала 2019 года, а до этого занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области. В конце 2020 года первым вице-мэром и врио главы Екатеринбурга был назначен бывший первый замгубернатора области Алексей Орлов. Александр Ковальчик тогда стал руководителем аппарата администрации. Сегодня стало известно, что он покинул мэрию, написав заявление об уходе.

Алексей Орлов ранее анонсировал продолжение кадровых перестановок в администрации Екатеринбурга. Добавим, что в мэрии сейчас остаётся вакантным пост замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью. Эту должность в конце 2020 года покинула Екатерина Кузёмка.

Ряд телеграм-каналов предполагает, что Ковальчик может занять пост мэра Среднеуральска. В конце прошлого года прокуратура Свердловской области выступила с требованием отправить действующего главу Андрея Зашляпина в отставку. Однако гордума Среднеуральска не стала рассматривать этот вопрос.