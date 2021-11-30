"Пора перестать называть наш округ окраиной области"

Фото: Алексей Кунилов

Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов был избран на должность в феврале 2021 года. До этого он 17 лет курировал вопросы градостроительства и земельных отношений в администрации Тюмени, а затем возглавил коммерческую проектную компанию, но никогда не терял связи со своей малой родиной – деревней Потаскуева. Сразу после избрания на пост главы, он говорил "Облгазете", что планирует реализовать проект по комплексному развитию муниципалитета и поддержке предпринимательских инициатив. А также поделился амбициозной мечтой - сделать район центром коммуникаций между Свердловской, Тюменской и Курганской областями. Спустя 8 месяцев он рассказал, что из задуманного удалось сделать.

Вокруг района за 80 дней

- Николай Дмитриевич, недавно на совещании с главами муниципалитетов Восточного управленческого округа вы подводили итоги встреч с жителями своего района. Судя по фотоотчётам в Инстаграме, поездки продолжались всё лето. Какие выводы сделали?

- В начале июня я составил график поездок по району, опубликовал его в соцсетях и в районной газете. И до сентября каждую пятницу мы с управленческой команды выезжали на территорию. С тем, чтобы начальники управ и руководители подразделений администрации отчитывались о своей работе не в моём кабинете, с написанными на бумаге цифрами, а «живьём», на месте. Всегда спрашивал сельчан, как они как оценивают работу начальников управ. Есть начальники, которым поставили "неуд", а есть "отличники". Например, Зубковская управа, где по вечерам горят все 140 уличных фонарей, регулярно проводятся субботники, а у каждой улицы есть староста, который следит за порядком.

Глава района активно работает с соцсетями. На снимке - отчёт по итогам поездки в Зубковскую управу. Фото: Скриншот официальной странички Николая Черепанова в Инстаграм

Встреча с жителями Мальцевской управы. Фото: Владимир Туркин

За лето объехали все 52 населённых пункта. По итогам каждой поездки составлялся протокол с указанием ответственных исполнителей и сроков решения проблем. В следующем году с учетом уже накопленного опыта программу выездов планирую повторить. Часть задач уже решили: где-то обновили автобусные остановки, где-то починили мостики, где-то заменили системы отопления в школах и садиках, восстановили водоснабжение, отремонтировали и построили колодцы.

Решения часто лежат на поверхности - надо просто их увидеть. Люди много лет жаловались на разбитую дорогу от Ядрышникова до Чураков. Еще до моего прихода был сделан проект новой дороги в асфальтовом покрытии, на который из бюджета израсходовали 2,8 млн рублей. Новая дорога будет стоить 270 млн рублей. У округа таких денег нет, а обосновать расходы на получение субсидии из областного бюджета, с учётом того, что в Чураках постоянно проживает всего 11 человек, очень сложно. А ведь за деньги, потраченные на разработку проекта, можно было бы отсыпать дорогу песком, уложить щебёнку, оканавить... Будем делать это в следующем году.

- Обратная связь от жителей есть?

- Начальники управ регулярно присылают фото- и видеоотчёты из разных точек района. Иногда жители ставят вопрос категорично: «вы власть – вы нам всё должны». Но, как правило, после диалога, удается находить компромиссные варианты. Например, во время поездки в Ошкуковскую управу разговор начался с категорических требований – «отремонтируйте нам колодец и всё тут!». После бурных споров глава управы Андрей Акулов предложил помповый насос для откачки ила из колодца. Тут же нашёлся предприниматель, заявивший, что он готов выделить пиломатериал для нового сруба. Вот это конструктивный разговор! Я готов поддерживать такие инициативы.

- Есть проблемы, общие для всех территорий?

- Главная проблема - это состояние инженерных сетей. Первые месяцы на посту главы мне запомнились чуть ли не ежедневными порывами на сетях водоснабжения: изношенная инфраструктура не выдержала после зимних затяжных морозов. Когда стали менять трубы, обнаружили, что многим из них - больше полувека. Начали заменять небольшими участками, сейчас обновили уже несколько километров труб. В следующем году будем выходить на областное правительство с программой модернизации сетей водопровода и водоотведения, а также газификации населенных пунктов.

Обновление коммунальной техники в муниципалитете. Николай Черепанов вручает ключи от нового экскаватора-погрузчика лучшему механизатору МУП ЖКХ «Луговское» Николаю Русанову. Фото: Владимир Туркин

Тугулым объединяет

- В Тюмени вы занимались вопросами градостроительства. Этот опыт как-то помогает сейчас?

- В Тюмени я курировал утверждение генпланов и правил землепользования, и удивился, что у некоторых населённых пунктов Тугулымского городского округа генпланов не оказалось совсем, а у остальных они не адаптированы под программы развития территорий. Без этого невозможно полноценно заниматься ни текущими ремонтами, ни долгосрочным планированием. Я, например, поставил задачу построить в Ертарском дом культуры: от старого клуба остались только руины, а дом культуры переселили в ветхую деревянную избу, в которой даже находиться небезопасно. К настоящему времени здания дома культуры и библиотеки признаны аварийными, оформляются земельные участки под новое строительство. В следующем году начнем проектирование и параллельно с этим будем заниматься разработкой новых генпланов.

- Вы начали свою деятельность на посту с подготовки и проведения межрегиональной стратегической сессии «Smart-село». Про что это, есть ли результаты?

- Я радею за район как за свой дом. А в доме всё должно быть своё, чтобы не ходить к соседям каждый раз за условной солью или спичками. Всегда удивляло, почему ту же бутилированную воду возим из Талицы, хотя у нас есть свои источники чистой воды.

С тех пор, как в 1990-е закрылись Успенская бумажная фабрика и Ертарский стекольный завод, градообразующих предприятий в Тугулымском городском округе нет. Но ничто не мешает создать благоприятную среду для появления новых, пусть и менее масштабных проектов. С этой мыслью я организовал в апреле первую стратегическую сессию «Smart-село», на которой собрал местных жителей, предпринимателей, представителей органов власти, школьников и активную молодёжь. На мероприятие пригласил экспертов из Тюмени, Москвы и Ростовской области. Цель была - выявить точки роста сельских территорий и показать местным жителям, как много возможностей находится в их руках. И это сработало.

Первая межрегиональная стратегическая сессия Уральского федерального округа «Smart-село». Фото: Владимир Туркин

В округе появляются новые объединения - недавно свой кооператив зарегистрировали пчеловоды района. Ко мне обратились тюменские предприниматели, которые занимаются доставкой грузов на север страны - собираются разместить здесь аэродром малой авиации. Есть несколько компаний, намеренных заняться глубокой переработкой древесины и сельским хозяйством – и эти проекты развиваются.

Точкой роста может стать и внутренний туризм - почему-то раньше никто не подходил к этому вопросу комплексно. Недалеко от Тугулыма уже достраивается термальный комплекс с отелем и спортивной базой - хорошая альтернатива тюменским горячим источникам. Есть задумка превратить в экодеревню заброшенную деревню Комарова, где главное богатство - родники с минеральной водой. На территории национального парка "Припышминские боры" есть красивейшее озеро Гурино, куда приезжают из Тюмени и соседних регионов – на днях буду встречаться с потенциальными инвесторами, которые готовы вложиться в развитие там туристического бизнеса.

В честь 15-летия возрождения исторического пограничного столба «Россия – Сибирь» в Тугулыме реконструировали событий из истории Сибирского тракта. В перспективе объект станет частью туристического маршрута Фото: Владимир Туркин

Кроме того, нашим проектным офисом разработаны и успешно реализованы несколько познавательных туристических маршрутов, один из которых начинается с посещения Тугулымского краеведческого музея, затем участники знакомятся с коллекцией кованых изделий местного кузнеца Андрея Богданова, и ключевой точкой маршрута является знакомство с этапами освоения тугулымской земли и истории Сибирского тракта у пограничного столба «Россия – Сибирь». В 2021 году были проведены около десяти экскурсий для различных аудиторий – от школьников до трудовых коллективов и любителей истории. В дальнейшем планируется создание на базе этого исторического места инфраструктуры, которая позволит проводить мероприятия туристической направленности на высоком организационном уровне.

И, наконец, к речушке, в которой я купался в детстве, из Тюмени возят палеонтологические экспедиции - но ведь проводить их могут и наши экскурсоводы!

У нашего района есть девиз "Тугулым объединяет". Пора перестать называть наш округ окраиной области. Находясь на границе с Курганской и Тюменской областями, он может стать связующим звеном, центром коммуникаций между тремя регионами. К этому я и стремлюсь.

Кстати С 2012 года в Тугулымском ГО проводился открытый Кубок по волейболу на призы Николая Черепанова. Он является большим любителем волейбола и поддержка этого вида спорта была его личной инициативой. Этим летом, в связи с ковидными ограничениями, соревнования проводились только по пляжному волейболу на открытом воздухе. Но уже в следующем году вновь созданная районная федерация волейбола планирует провести соревнования на приз главы.