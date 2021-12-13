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13 декабря 2021, 18:52

Главой Заречного на пять лет переизбран Андрей Захарцев

Андрей Захарцев

За кандидатуру Андрея Захарцева проголосовали 14 депутатов. Фото: сайт администрации Зареченского ГО.

Депутаты гордумы Заречного избрали в понедельник, 13 декабря, главу городского округа. Им стал секретарь Зареченского МОП "Единая Россия", действующий мэр Андрей Захарцев.

Голосование за кандидатов на пост мэра Заречного было открытым и поимённым. За кандидатуру Андрея Захарцева проголосовали 14 депутатов. Также на должность главы городского округа претендовали Олег Кириллов и Василий Ланских, сообщает пресс-служба администрации Заречного ГО.

"Мы будем взаимодействовать, искать точки соприкосновения со всеми депутатами - для того, чтобы наша работа была конструктивной и направлена на благо жителей городского округа Заречный. Спасибо вам большое!", - обратился новый мэр к депутатам гордумы.

Срок полномочий нового главы - 5 лет. Андрей Захарцев возглавляет муниципалитет с 2016 года.

Напомним, 10 декабря нового мэра также выбирали в Ревде. Главой муниципалитета была избрана заместитель руководителя горадминистрации по вопросам экономики Татьяна Клепикова.

Областная газета Свердловской области

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