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31 августа 2022, 18:34

В свердловском городе атомщиков выбрали мэра

  Валерия Белякова
Сергей Черепанов

Дума Лесного городского округа утвердила на должность главы Сергея Черепанова. Фото: Владимир Мартьянов

В городском округе Лесном выбрали мэра. Депутаты местной думы проголосовали за кандидатуру действующего главы Сергея Черепанова, информацию "Областной газете" подтвердили в администрации Лесного.

"Из 19 депутатов 17 присутствовали на заседании, все единогласно проголосовали за Сергея Черепанова. Двоих депутатов не было по уважительной причине", — уточнили в мэрии.

Конкурс на должность главы в Лесном проходил в два этапа. Изначально кандидатуры выдвинули четыре человека: директор комбината благоустройства Алексей Матвеев, индивидуальный предприниматель Кирилл Печников, руководитель музейно-выставочного комплекса Юлия Стригова и действующий мэр Сергей Черепанов. Отбор во второй тур прошли Юлия Стригова и Сергей Черепанов. Сегодня дума утвердила путем голосования на должность главы действующего градоначальника.

Сергей Черепанов родился 14 декабря 1972 года в свердловском поселке Большой Ут. В 1996 году он окончил Нижнетагильский государственный педагогический институт по специальности "История". Спустя 2 года — Уральский государственный педагогический университет по специальности "Менеджмент в социальной сфере". С 1995 года работал учителем, а потом директором школы № 67 в Лесном. С 2002 по 2010 годы в этом же городе возглавлял МОУ "Лицей". В 2010 году был назначен министром общего и профессионального образования Свердловской области. С 2011 по 2017 годы являлся директором МБУ "Санаторий-профилакторий "Солнышко" города Лесного. С 2017 года начал работу в администрации закрытого города, 10 ноября того же года стал главой городского округа "Город Лесной". Имеет областные и федеральные награды.

Напомним, ранее депутаты местной думы переизбрали главу в Сысертском городском округе.

Областная газета Свердловской области

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