Темы дня

Политика / Муниципальная политика
7 октября 2022, 19:24

В Камышлове переизбрали главу

  Валерия Белякова
Алексей Половников

В Камышлове на пост главы переизбран Алексей Половников. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

В Камышловском городском округе переизбрали главу. Им стал прежний руководитель Алексей Половников, об этом с своем telegram-канале сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Алексей Владимирович руководил городом предыдущие пять лет. За это время Камышлов заметно преобразился", — отметила Людмила Бабушкина.

По словам председателя свердловского заксобрания, за предыдущий период работы Алексея Половникова в Камышлове построили дома для детей-сирот, стадион в школе № 3. Также были благоустроены центральные сквер и площадь. Камышлов обрел свои визитные карточки и стал более узнаваем среди туристов благодаря новым фестивалям, таким как UralTerraJazz и "Земляничный джем".

Людмила Бабушкина поздравила Алексея Половникова с переизбранием и пожелала ему успехов в развитии Камышлова. Новый глава вступил в должность сегодня.

Напомним, ранее главу переизбрали в Сысерти.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.10.2022, 21:56 / Спорт
"Урал" обыграл "Химки" и покинул зону вылета
07.10.2022, 21:06 / Общество
В свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора
07.10.2022, 20:28 / Экономика
Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения за границей
07.10.2022, 20:00 / Общество
В России ужесточили правила продажи животных
07.10.2022, 19:24 / Политика
В Камышлове переизбрали главу