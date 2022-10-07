В Камышлове переизбрали главу

В Камышловском городском округе переизбрали главу. Им стал прежний руководитель Алексей Половников, об этом с своем telegram-канале сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
"Алексей Владимирович руководил городом предыдущие пять лет. За это время Камышлов заметно преобразился", — отметила Людмила Бабушкина.
По словам председателя свердловского заксобрания, за предыдущий период работы Алексея Половникова в Камышлове построили дома для детей-сирот, стадион в школе № 3. Также были благоустроены центральные сквер и площадь. Камышлов обрел свои визитные карточки и стал более узнаваем среди туристов благодаря новым фестивалям, таким как UralTerraJazz и "Земляничный джем".
Людмила Бабушкина поздравила Алексея Половникова с переизбранием и пожелала ему успехов в развитии Камышлова. Новый глава вступил в должность сегодня.
Напомним, ранее главу переизбрали в Сысерти.