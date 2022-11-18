13 друзей Екатеринбурга

Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшие пять лет Екатеринбург реализует 15 крупных инфраструктурных проектов с городами-спутниками, рассказал в ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030» мэр уральской столицы Алексей ОРЛОВ. Их реализация позволит укрепить социально-экономические связи внутри Екатеринбургской агломерации и даст новый импульс развитию территорий. «ОГ» изучила, как изменится в связи с этим жизнь в соседствующих с областным центром муниципалитетах.

Не поглощение, а союз

Идею объединить уральскую столицу с городами-соседями еще в начале 2000-х озвучил первый всенародно избранный глава Екатеринбурга, ныне первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. Он назвал процесс формирования Екатеринбургской агломерации «столбовой дорогой, от которой не уйти».

– Стихийное объединение уже происходит, между Екатеринбургом и городами-спутниками сформировались крепкие связи. Они имеют общий рынок труда и услуг, общую дорожную инфраструктуру, общие проблемы. И без объединения административных ресурсов, властных полномочий невозможно заниматься качественным планированием развития этих территорий, решать вопросы градостроительной и инфраструктурной политики, рационально использовать денежные средства, – объяснял Аркадий Чернецкий.

Изначально в составе агломерации фигурировали пять городов: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Арамиль, Березовский и Среднеуральск. В 2020 году тогдашний мэр, ныне сенатор РФ Александр Высокинский, подписал соглашение о взаимодействии в рамках агломерации с 14-ю муниципалитетами, включая вышеупомянутые. При это он подчеркивал, что речь идет не о поглощении Екатеринбургом небольших территорий, а о «союзе, который выгоден всем сторонам».

Сегодня Екатеринбургская агломерация входит в пятерку крупнейших в России. В ней проживает почти 2,5 млн человек – это более 50 процентов населения всей Свердловской области. На союз уральских городов обратили внимание федеральные власти: замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что Екатеринбург станет пилотом по развитию агломераций в стране, а наработки свердловчан лягут в основу развития других российских агломераций (см. «ОГ» №211 от 17.11.2022).

– Понятие агломерации в нашем законодательстве пока не закреплено, поэтому мы сейчас вместе с Екатеринбургом прорабатываем все нюансы, чтобы сделать это, – сказал замминистра на форуме «Города России 2030». – Наша стратегическая задача – сформировать новую парадигму пространственного планирования, в основе которой – выход за административные границы муниципалитетов, произошедший естественным путем, – подчеркнул Дмитрий Вахруков на пленарной сессии форума.

Муниципальные ноу-хау

Пока федеральные власти разбираются с методологией, Екатеринбург с городами-спутниками прорабатывает совместные проекты (теперь при формировании областного бюджета они будут рассматриваться в приоритетном порядке – Прим. «ОГ»). Самым крупным из них, отметил на форуме Алексей Орлов, будет наземное метро. Это кольцевая электричка, которая к 2030 году свяжет Екатеринбург с восемью городами агломерации и станет ее транспортным каркасом (см. «ОГ» №172 от 21.09.2022).

– Часть маршрутов пройдет по землям лесного фонда. В Рослесхозе пошли нам навстречу, будет сформирована рабочая группа с нашим участием, первое заседание состоится уже в начале декабря. Прошу всех подключиться и подготовить к этому времени список вопросов и предложений, – обратился Алексей Орлов к главам городов.

Еще один масштабный проект, который планируется реализовать уже в 2023 году, связан с сельским хозяйством. В Белоярском районе будет создан первый на Урале агротехнопарк. Его организуют специалисты Уральского аграрного университета. Площадка станет современной базой для инновационных проектов и апробации научных разработок, там появится ферма с использованием IT-технологий, рассказал в ходе форума глава Екатеринбурга.

– Раньше эта территория была в федеральной собственности, сейчас перешла университету. Больше 40 тысяч гектаров пахотных земель наверняка заинтересуют аграриев, и не только свердловских. Это очень важно не только для развития агломерации, но и для продовольственной базы Свердловской области в целом, – сообщил Алексей Орлов, пообещав поддержку мэру Белоярского ГО Григорию Вихареву.

По-новому муниципалитеты планируют использовать и сеть детских оздоровительных лагерей.

– Недавно узнал о любопытной практике, когда детские лагеря строятся по концессии с инвестором и на их базе открываются общеобразовательные учреждения, – рассказал Алексей Орлов. – По-моему, интересная история.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских сразу отреагировал:

– Если такими учреждениями смогут пользоваться жители разных населенных пунктов, то это замечательно. В нашем округе есть такая потребность. Насколько я знаю, в этом заинтересована и Ревда.

В чем выгода

Пользу от союза с Екатеринбургом видят все мэры городов-спутников. Географическая близость к центру региона и запуск совместных проектов – безусловное преимущество муниципалитетов, отмечают они.

– Запуск участка ЕКАД от нашего тракта до Челябинска совершил логистическую революцию, – говорит глава Полевского ГО Константин Поспелов. - Пробок стало меньше и предприниматели теперь могут доставлять свои грузы с коротким логистическим «плечом», то есть практически за один день.

– Для нас большие перспективы открывает проект «Сухого порта», куда включили транспортно-логистический центр «Уральский», – отмечает мэр Березовского ГО Евгений Писцов. – ТЛЦ находится на границе Екатеринбурга с Березовским, и мы уже сегодня понимаем, что «Сухой порт» даст несколько тысяч рабочих мест нашим жителям. Сейчас в уральскую столицу из Березовского ежедневно ездят на работу почти 12 тысяч человек – пробиваются через пробки, тратят свое время. А с запуском порта они смогут трудоустроиться рядом с домом. Кроме того, в связи с открытием ТЛЦ «Уральский» было принято решение организовать дополнительные выезды транспорта на ЕКАД. Решить такую задачу в одиночку муниципалитет не сможет, а в рамках агломерации – вполне.

– Нас, конечно, очень интересует проект наземного метро, – делится глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских. – Он повысит транспортную доступность округа, даст толчок развитию туризма. С каждым годом у нас растет количество гостей из других территорий, и кольцевая электричка позволит им передвигаться быстро и с комфортом.

В числе самых востребованных проектов мэры назвали единую светофорную систему для оптимизации транспортных потоков, подвоз детей Верхней Пышмы и Березовского в екатеринбургские школы на автобусах, логистический центр «Екатеринбург-Седельниково», реконструкция очистных сооружений в Арамиле. Главное, чтобы на федеральном уровне как можно быстрее решился вопрос с нормативно-правовым оформлением агломераций. Это значительно ускорит реализацию проектов.

Комментарии «Близость к Екатеринбургу дает море возможностей» Евгения Лебедева,продавец, Первоуральск: – Недавно разговаривала с родственниками из Серова и поняла, насколько это здорово – жить рядом с областным центром. Мы в любой момент за 30 минут можем доехать до Екатеринбурга – сделать покупки, посетить развлекательные центры. А жители отдаленных территорий не всегда имеют такую возможность. Кроме того, наши дети могут учиться в вузах и не жить в общежитии, не тратить деньги на съем квартиры, а приезжать после учебы домой. Андрей Вахрушев, таксист, Ревда: – Мы привыкли, что Екатеринбург рядом, в 40 километрах, и уже не воспринимаем это как что-то особенное. У нас треть жителей каждый день ездит на личных машинах и на автобусах на работу и возвращается обратно. В городском такси даже в прайсах есть выезд в Екатеринбург – без пробок за два часа можно «обернуться». Екатеринбуржцы покупают земли в наших пригородных поселках – Мариинске, Краснояре, строят там дачи. Наталья Мальцева, кассир-операционист банка, Среднеуральск: – Близость к Екатеринбургу дает море возможностей – культурных, образовательных, торговых. Но жить в большом городе постоянно я бы не хотела – слишком много шума, пробок, людей. Здорово, что я в любой момент могу съездить в областной центр и вернуться домой. Очень не хочется, чтобы наш город стал просто спальным районом Екатеринбурга. Нужно развивать что-то свое на территории и при этом не терять связи с центром региона.