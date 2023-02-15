Свердловские муниципалитеты помогут создать федеральный банк инициатив

Фото: Алексей Кунилов

В России стартовал масштабный проект «Муниципальный диалог». На сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начала работать площадка по сбору идей и предложений от представителей муниципальных сообществ. На ней объединились около 100 тысяч представителей муниципалитетов из всех регионов, в том числе из Свердловской области. Все инициативы будут обобщены, а лучшие – реализованы в масштабах страны.

Церемония открытия марафона проходила в формате телемоста. Открывая мероприятие, заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что представители муниципальной власти, по работе которых люди судят о работе всей вертикали власти, находятся ближе всего к людям и быстрее всего могут реагировать на вызовы времени. Поэтому важно, чтобы они могли легко обмениваться опытом и совместно вырабатывать эффективные управленческие решения.

Первыми предложениями и опытом работы на территориях участники поделились во время прямого эфира. Также инициативы собирают на портале Муниципальныйдиалог.рф по 13 направлениям – «Транспорт и ЖКХ», «Социальная сфера и здравоохранение», «Работа с молодежью» и другие. Отправить заявку могут служащие муниципальных органов власти, работники бюджетных учреждений и предприятий муниципалитета.

Прием заявок продлится до 31 марта, затем их рассмотрят и выберут те, которые первыми растиражируют в разных регионах.

Главы муниципалитетов, принимавшие участие в телемосте, уже оценили проект.

– В рамках Совета муниципальных образований Свердловской области такая работа ведется давно – мы делимся с коллегами интересными наработками и постоянно учимся друг у друга. Проект «Муниципальный диалог» выводит эту практику на федеральный уровень и позволяет объединить опыт коллег со всей страны — от Калининграда до Владивостока, помочь по-новому взглянуть на решение вопросов местного значения. Радует, что участвовать могут как крупные, так и совсем небольшие территории, которым тоже есть чем поделиться,- прокомментировала «ОГ» глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева.