Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России 2020»

В этом году встреча прошла в формате видеоконференции. Фото: kremlin.ru

В подмосковном Солнечногорске подвели итоги третьего конкурса управленцев «Лидеры России 2020», проходившего 6–7 сентября. В числе 106 победителей – три представителя Свердловской области. Во вторник с триумфаторами конкурса встретился глава государства Владимир Путин.

Всего на участие в третьем сезоне конкурса поступило почти 234 тысячи заявок со всей страны и из 68 государств. Свердловская область заняла четвёртое место среди российских регионов по числу заявок – их было больше 7,6 тысячи. В окружной полуфинал вырвались 119 представителей Среднего Урала. Только 14 из них получили приглашения на суперфинал, который из-за пандемии перенесли с марта на сентябрь. В общей сложности в заключительном состязании принимали участие 300 человек из 54 регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии. В течение двух дней они решали кейсы, слушали лекции и встречались с наставниками и партнёрами проекта. Так, перед финалистами выступил премьер-министр России Михаил Мишустин, федеральные министры, такие как глава федерального Минздрава Михаил Мурашко и министр энергетики РФ Александр Новак, руководители регионов.

По итогам двух дней были выбраны те, кого помимо гранта на обучение в размере миллиона рублей ждёт целый год карьерных консультаций у одного из ведущих управленцев России и возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления.

В числе победителей – помощник полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, первый заместитель директора – исполнительный директор ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ПАО «Мотовилихинские заводы») Виктор Калинин и генеральный директор консалтингового холдинга «Топ департамент» Сергей Шевченко.

Вчера с победителями конкурса в режиме видеоконференции провёл встречу Владимир Путин. Он поздравил их, выразив мнение, что они «самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно».

– Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремлённые, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех, – обратился к ним глава государства, подчеркнув важность «кадрового обновления по талантам и способностям».

Из-за насыщенной программы не все участники смогли лично ответить на вопросы «Облгазеты».

– Только что состоялась видеоконференция с президентом, с утра выступали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф, через три минуты – ещё одна встреча, – объяснил Сергей Шевченко «Облгазете» по телефону. – С января я ждал, когда же смогу встретиться с другими финалистами. И, как убедился, здесь не было слабых кандидатов, поэтому выбирать победителей было сложно. Все 300 человек – профессионалы своего дела, люди, которые действительно готовы менять Россию. Для меня главное – не победа, а возможность познакомиться с огромным количеством таких людей, завязать контакты и найти команду для будущих проектов. Есть победители, которые пока не встречались с наставниками, я в их числе. Планирую сделать это в ближайшее время.

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