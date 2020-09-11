«Победа в «Лидерах России» – не гарантия, а возможность»

Фото: Из архива Евгения Гурария

В понедельник стали известны имена 106 победителей управленческого конкурса «Лидеры России». В их числе – помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.

– Поехал на конкурс с установкой на победу. В первую очередь я надеялся повысить собственную «капитализацию» – за счёт получения дополнительных навыков и возможностей для развития, а также вхождения в так называемый «клуб лидеров» – победителей прошлого и нынешнего сезона. Это объединение сильных и интересных людей, профессионалов своего дела, с которыми можно обсудить рабочие вопросы, позаимствовать опыт, получить авторитетное мнение по тому или иному вопросу. И конечно, возможность для дальнейшего саморазвития даёт работа с наставником, при содействии которого можно будет продвинуть и реализовать свои идеи и проекты, – рассказывает Евгений Гурарий.

– Наставник на ближайший год уже определился?

– В качестве текущего наставника я могу назвать моего руководителя Николая Николаевича Цуканова. Опыт и навыки, полученные за время совместной работы, стали одним из решающих факторов победы в конкурсе. Что касается наставника по итогам конкурса, то он пока не определён: сейчас как раз идёт процесс выбора наставниками людей, с которыми они будут работать. Победители обозначали свои пожелания, но последнее слово остаётся за наставником.

– Что было самым сложным и самым интересным во время суперфинала?

– Скажу честно, сами конкурсные мероприятия были весьма сложными. Нужно было в командной работе в условиях дефицита времени аргументировать своё видение решения той или иной проблемы, которая была обозначена в заданиях. Но одновременно в команде было очень интересно работать. В её составе были очень серьёзные ребята, работающие на серьёзном уровне в бизнесе и государственных структурах, уже много чего добившиеся и также заряженные на победу. Конкуренция была очень высокой. Независимые специалисты оценивали поведение, аргументацию, умение реагировать на те или иные вызовы.

Очень интересным стало участие во встречах с представителями корпоративного бизнеса и государственного управления. На следующий день после объявления результатов с победителями конкурса беседовали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин. Это были интересные и глубокие диалоги, что называется, «без купюр». Каждый спикер рассказывал и о своём профессиональном опыте, и о задачах, стоящих перед государством, регионами, бизнесом. Сквозной темой этих выступлений стал вопрос важности информатизации и цифровизации процессов управления, чрезвычайно важная тема.

– Знаю, что есть компании, которые предлагают подготовить к конкурсу «Лидеры России» – почти как к ЕГЭ. На ваш взгляд, это полезно или нет?

– Я считаю, что не может быть эффективной такая подготовка. Невозможно за какой-то короткий срок вот так взять и подготовиться к конкурсу. Да, безусловно, одним из элементов собственного развития это может быть, но невозможно искусственно подготовиться и обрести целую совокупность лидерских качеств, которые оцениваются на конкурсе, за несколько месяцев. На конкурсе создаётся открытая, честная и предельно «боевая» обстановка, в которой ты раскрываешься и побеждаешь, если действительно этого заслуживаешь, либо нет. Если человек пытается быть тем, кем он не является, работать на оценщика, фальшивить – это мгновенно становится видно со стороны и играет против него.

– Говорят, что конкурс «Лидеры России» выполняет роль нового социального лифта для активных граждан. Как вы считаете, так это или нет?

– Конкурс – это реальная возможность каждому человеку проявить себя и заявить о себе, которую государство даёт каждому. Кто-то по итогам конкурса благодаря полученным навыкам и опыту получает продвижение по службе, кто-то – меняет направление деятельности, для кого-то участие в конкурсе становится возможностью пересмотреть своё отношение к жизни. В любом случае, уверен, что каждый, кто дошёл до финала – уже победитель. Но победа в конкурсе – это далеко не гарантия, а только возможность. И то, как эта возможность будет использована, зависит только от тебя. И конечно, участие в конкурсе, а тем более победа в нём, накладывает обязательства: ты должен дальше доказывать соответствие этому высокому статусу, работать больше и лучше, придерживаться определённых морально-этических обязательств.

Кстати: Сегодня стало известно, что сразу четыре заместителя председателя Правительства РФ – Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко – вошли в состав наставников конкурса. Они присоединились к программе по предложению премьер-министра, наставника конкурса Михаила Мишустина. Вице-премьеры также отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса.