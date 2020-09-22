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22 сентября 2020, 14:11

Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области

Евгений Савченко был назначен главой администрации Белгородской области в декабре 1993 года, после чего многократно переизбирался на этот пост. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области". Евгений Савченко занимал эту должность почти 27 лет. 17 сентября он сообщил о намерении покинуть пост.

"Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е. С. по собственному желанию", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Добавим, что на сайте губернатора и правительства Белгородской области Евгений Савченко пока значится губернатором. Имя нового главы региона пока неизвестно.

Евгений Савченко был назначен главой администрации Белгородской области в декабре 1993 года, после чего многократно переизбирался на этот пост. Пять лет он также был одним из членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Является доктором экономических наук, членом-корреспондентом Российской академии сельскохозяйственных наук.

Фото: сайт губернатора
Областная газета Свердловской области

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