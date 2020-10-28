Госдума РФ утвердила законопроект об Уполномоченном по правам человека

Новый закон обяжет Уполномоченного по правам человека проживать в России на постоянной основе. Фото: Галина Соловьёва.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об Уполномоченном по правам человека в РФ. В числе новых положений значится обязанность человека, занимающего соответствующую должность, постоянно проживать в России.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, Уполномоченному по правам человека запрещается иметь и открывать счета, хранить наличные средства и драгоценности в иностранных банках, которые находятся за пределами России.

"Запрет иметь счета за рубежом распространится на Уполномоченного по правам человека, чья задача — отстаивать права наших граждан, и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим", - говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова написала на своей странице в Instagram, что одобренный Госдумой законопроект является важным шагом на пути законодательного обеспечения повышения гарантий института государственной защиты прав человека в РФ.

Напомним, вчера депутаты нижней палаты парламента также приняли проект закона о Правительстве РФ. Документ изменит порядок назначения премьер-министра, его заместителей и федеральных министров.