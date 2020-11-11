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11 ноября 2020, 15:16

Бывший глава ФАС станет помощником премьер-министра РФ

Михаил Мишустин

На сайте кабмина уже опубликован документ об освобождении Игоря Артемьева от должности и назначении на пост помощника Председателя Правительства РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Глава кабмина Михаил Мишустин предложил Игорю Артемьеву стать его помощником. До этого Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу с 2004 года.

Михаил Мишустин встретился сегодня с бывшим и новым главами ФАС. Премьер-министр РФ поблагодарил Игоря Артемьева за 16 лет работы в ведомстве. Главой ФАС назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, перед ним уже поставлены новые задачи.

"Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься", - приводит ТАСС слова бывшего главы ФАС.

На сайте кабмина уже опубликован документ об освобождении Игоря Артемьева от занимаемой должности и назначении на пост помощника председателя Правительства РФ.

Фото: документ

Напомним, что на этой неделе Президент РФ Владимир Путин также подписал документы о назначении вице-премьера и пяти новых министров.

Областная газета Свердловской области

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