Госдума РФ утвердила кандидатов на посты вице-премьера и глав пяти министерств. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

Депутаты Госдумы РФ поддержали кандидатуры, предложенные председателем Правительства Михаилом Мишустиным, на должности вице-премьера и глав пяти министерств. Десятым заместителем председателя кабмина станет министр энергетики Александр Новак.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, вместо Александра Новака министерство энергетики возглавит гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов. На должность главы министерства строительства и ЖКХ утвердили министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина, а министром транспорта назначен глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Министерство природных ресурсов и экологии возглавит министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а на его бывшую должность назначен руководитель Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы понимаем, что полномочия выросли. Но наряду с этим выросла и ответственность Государственной Думы за принимаемые решения и за работу Правительства. Речь идёт о передаче части полномочий Президента нашим гражданам. Именно Президент выступил с инициативой, чтобы граждане имели возможность влиять на формирование Правительства", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Позже документы о назначении вице-премьера и пятерых министров подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, что ранее 10 ноября состоялась встреча кандидатов на посты в Правительство РФ с представителями фракций Госдумы. Предварительное решение поддержать всех кандидатов приняла только "Единая Россия".