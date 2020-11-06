Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования Правительства РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". В частности, документ предусматривает новый порядок формирования кабмина с учётом принятых поправок в Конституцию​​​.

Соответствующий закон размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь исполнительную власть осуществляют Правительство и другие федеральные органы под общим руководством Президента РФ.

Изменился и порядок утверждения премьер-министра. Президент РФ может назначать главу кабмина, его заместителей и федеральных министров только после утверждения кандидатур Госдумой (ранее нужно было лишь согласие депутатов). Исключением стали министры, курирующие силовые ведомства (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД). Глава государства будет согласовывать их с Советом Федерации.

Также указан новый порядок отставки кабмина. После ухода с должности премьер-министра Правительство не уходит в отставку. Структуру кабмина, по-прежнему, определяет Президент РФ.

В документе прописано, что в Правительство России может войти только гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории другой страны. Ему и его семье запрещено открывать и иметь счета, хранить наличные и ценности в банках за рубежом. Нельзя заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой.

Добавим, в середине октября "Областная газета" писала, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект "О Правительстве Российской Федерации", внесённый ранее Президентом России Владимиром Путиным.