Топ-5 законов, которые вступают в силу в декабре

С 14 декабря можно будет получить больничный лист без посещения врача Фото: Павел Ворожцов

«Дистанционный» нотариат, больничные листы без похода к врачу и персонализированное информирование – «Облгазета» рассказывает о самых интересных изменениях в законодательстве, которые начнут действовать до конца года. На этот раз большинство из них связаны с цифровыми технологиями.

Россиянам расскажут о положенных льготах

С 1 декабря любой гражданин сможет получить на портале Госуслуг информацию о мерах социальной поддержки, положенных ему. Если раньше людям приходилось самостоятельно «пробивать» разные ведомства, чтобы узнать, на какие льготы и социальные гарантии они имеют право, и как эти льготы получить, с декабря не надо будет никуда ходить: уведомления будут приходить в личный кабинет. Если для получения льготы потребуется написать заявление, это также можно будет сделать через Госуслуги.

Кроме того, с начала декабря на портале начали принимать жалобы от медработников, которые не получили специальные выплаты за работу с COVID-пациентами. Эта мера поддержки, напомним, была продлена постановлением Правительства РФ № 1762 в конце октября и действует до конца 2021 года. Обещают, что по каждому сообщению будет проводиться проверка.

Льготные билеты продадут онлайн

С 1 декабря упрощается порядок оформления железнодорожных билетов для граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования (пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей и других категорий). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь нет необходимости приезжать лично, отстаивать очередь в кассу и показывать документ, подтверждающий льготу. Купить и оформить льготный билет можно дистанционно – через сайт РЖД или сайты перевозчиков, подтвердив личность через портал Госуслуг, – операторы самостоятельно проверят сведения через федеральные информационные системы.

Нотариальные услуги оцифруют

С 29 декабря вступают в силу поправки, которые позволят взаимодействовать с нотариусом в электронном формате, без личной явки к специалисту. Удалённо можно будет засвидетельствовать верность перевода документа с одного языка на другой, передать документы другому физическому или юридическому лицу, передать в депозит безналичные денежные средства для перечисления кредитору, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества или совершить сделку с участием нескольких нотариусов (например, если необходимо переоформить квартиру в другом регионе).

– Всё это сэкономит людям и время, и средства, – отмечает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. – Заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг с приложением документов в электронном виде. Если нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, он сможет идентифицировать клиента с помощью уже действующей в России единой биометрической системы.

Нотариальные документы также будут изготавливаться в электронной форме, но по просьбе заявителя документ может быть выдан и на бумажном носителе.

Больничные – по новым правилам

С 14 декабря, согласно приказу Минздрава 925н, изменятся правила выдачи и оформления больничных листов – внести коррективы заставила пандемия. Одно из главных новшеств: получить листок нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам) можно будет без личного посещения врача или фельдшера, а с использованием телемедицинских технологий. Для этого медицинское учреждение должно быть зарегистрировано в Федеральном реестре медицинских организаций. Если человеку предписано соблюдать режим самоизоляции, то листок нетрудоспособности будет выдан на весь период «затворничества».

Документ вносит ряд других изменений. Например, можно будет оформить лист нетрудоспособности в бумажном виде, а продлить – в электронном, и наоборот.

Бизнес – в сеть

С 20 декабря начнёт работать Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. Его разместят на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

Как отмечают в Правительстве РФ, документ позволит обеспечить открытость сведений об адресной поддержке, а также оценить результаты оказания такой поддержки.