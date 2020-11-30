Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете госслужащим иметь иностранное гражданство. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента проект закона о запрете для военных и госслужащих иметь иностранное гражданство. Законопроект подготовлен в целях реализации положений, закреплённых в обновлённой Конституции.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, в законе "О государственной охране" предлагается прописать, что федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим и работником органов госохраны может быть только гражданин РФ, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительства в другой стране или любого другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Это же касается людей, которые устраиваются на работу в таможенные органы.

Также сотрудники госохраны должны будут незамедлительно информировать в письменной форме свое руководство о прекращении гражданства РФ или появлении иностранного паспорта. Согласно действующему законодательству, на указанных должностях могут работать только те лица, которые не имеют любого другого гражданства, кроме российского.

Кроме того, предлагается дополнить закон о воинской обязанности нормой, по которой граждане, обучающиеся для службы по контракту, обязаны сообщить в свой военный центр о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного не позднее пяти рабочих дней. Наличие иностранного гражданства станет поводом для увольнения мичманов, прапорщиков и офицеров. Помимо этого на обучение в военные профессиональные образовательные организации и военные вузы будут принимать граждан, не имеющих иностранного гражданства.

Напомним, 9 ноября Владимир Путин утвердил внесение изменений в закон "Об Уполномоченном по правам человека в РФ". Согласно документу, омбудсмену запрещается иметь и открывать счета, хранить наличные средства и драгоценности в иностранных банках, которые находятся за пределами России.