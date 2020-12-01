Владимир Путин обозначил проблемные вопросы в уральском регионе

Президент России Владимир Путин посетил Тюменскую область и встретился с главой субъекта РФ Александром Моором. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил Тюменскую область и встретился с главой субъекта РФ Александром Моором. Глава государства обозначил основные проблемы уральского региона и дал положительную оценку росту численности населения.

По словам Владимира Путина, основными проблемными вопросами региона остаются аварийное жильё, загрязнённость водоёмов и рост числа ВИЧ-инфицированных граждан. Президент добавил, что губернатору Тюменской области "точно есть, чем заниматься".

При этом в целом российский лидер остался доволен данными о развитии Тюменской области, сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что по стране сейчас наблюдается спад роста численности постоянного населения, в то время как в Тюменской области за прошедшие два года этот показатель вырос на 2,6%.

"Вы абсолютно верно сказали, последние лет 10 в Тюменской области устойчивая динамика роста населения. Причём очень важно, что за счёт естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов РФ", - пояснил в свою очередь Александр Моор.

Кроме того, Президент РФ и губернатор Тюменской области обсудили доходы населения в регионе. Как заявил Александр Моор, реальная начисленная зарплата в 2020 году по итогам девяти месяцев выросла на 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владимир Путин поправил губернатора, сказав, что речь идёт о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения заметно сократились.

Отметим, что в ходе сегодняшнего визита в Тюменскую область глава государства также посетил нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске и провёл совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.