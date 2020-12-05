Владимир Путин поздравил волонтёров и поддержал акцию «Новый год - в каждый дом»

Владимир Путин провёл встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Глава государства поздравил волонтёров с Днём добровольца, отметил их роль в период пандемии и пообещал поддержать акцию «Новый год - в каждый дом».

«Сегодня вся наша огромная страна – да что страна, весь мир – отмечает День добровольца и волонтёра, а мы этот праздник отмечаем с 2017 года. От души поздравляю с этим праздником миллионы – именно миллионы, я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы», - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

По словам Президента, борьба с эпидемией действительно объединила миллионы неравнодушных людей по всей стране: в этом году в различных волонтёрских проектах приняли участие более 15 миллионов человек.

«На самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше», - подчеркнул Владимир путин.

«Хочу вновь повторить: волонтёры и добровольцы стали одной из главных сил в борьбе с эпидемией. Но, несмотря на такой непростой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям, что на самом деле очень важно – объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы», - подчеркнул Владимир Путин.

Во время встречи к Президенту обратился за поддержкой волонтёр - организатор акции «Новый год - в каждый дом», Владимир Смирнов. В рамках этого проекта добровольцы приходят в дома детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей медиков, и поздравляют их в образах Дедов Морозов. Глава государства пообещал подумать о поддержке акции.

«Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно, но и сам подумаю, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Добавим, что праздник День добровольца (волонтёра) отмечается в России ежегодно 5 декабря. Он был установлен Указом Президента России № 572 от 27 ноября 2017 года.

Ранее к уральцам по случаю Дня добровольца обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.