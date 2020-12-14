В Кремле оценили возможные последствия закрытия Генконсульства США в Екатеринбурге

Дипломаты не подтверждают закрытие консульства США в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В Кремле прокомментировали данные о возможном закрытии в России двух консульств США. Это не должно испортить и без того натянутые отношения между двумя странами.

«Возможное закрытие консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге вряд ли может испортить отношения, которые находятся в не лучшем состоянии», - цитирует пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

О том, что США рассматривают вариант полного закрытия двух генконсульств - в Екатеринбурге и Владивостоке - ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Добавим, что в минувшую субботу стало известно о временном закрытии Генерального консульства России в Нью-Йорке. Официальная причина — ухудшение эпидемической обстановки.

«В связи с обострением эпидемической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на приём в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы», - говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

Консульство США в Екатеринбурге предоставляет консульские услуги американским и российским гражданам на территории Урала и Западной Сибири с 1994 года. Из-за пандемии, с марта Генконсульство оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Как рассказал "Областной газете" руководитель представительства российского МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов, официальной информации о закрытии консульства в ведомство не поступало. Оперативно получить комментарий Генерального консульства США в Екатеринбурге не удалось. В диппредставительстве не комментируют опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии.