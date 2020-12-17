17 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию

В прошлом году пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 19 минут. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за коронавируса она будет проводиться в формате видео-конференц-связи. Глава государства также ответит на вопросы граждан, как он это делает во время прямой линии.

Пресс-конференция начнётся в 14:00 по уральскому времени. Президент выйдет на связь из резиденции в Ново-Огарёве.

Известно, что на пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста. Более 200 из них - представители федеральных и зарубежных СМИ, у которых будет шанс задать вопрос Владимиру Путину по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве. Для журналистов из регионов площадки организованыв 8 городах, в том числе в Екатеринбурге.

Добавим, что вопросы от россиян принимаются через сайт и приложение "Москва – Путину".

Транслировать выступление Президента России будут Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ и "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Они заложили в сетках вещания три часа на пресс-конференцию, однако её длительность всегда разная. Например, в прошлом году она длилась 4 часа 19 минут.

Нынешняя пресс-конференция станет для Владимира Путина 16-й с 2001 года.

Следите также за новостями "Областной газеты".