Темы дня

Политика / Политика в России
17 декабря 2020, 08:28

17 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию

Владимир Путин

В прошлом году пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 19 минут. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за коронавируса она будет проводиться в формате видео-конференц-связи. Глава государства также ответит на вопросы граждан, как он это делает во время прямой линии.

Пресс-конференция начнётся в 14:00 по уральскому времени. Президент выйдет на связь из резиденции в Ново-Огарёве.

Известно, что на пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста. Более 200 из них - представители федеральных и зарубежных СМИ, у которых будет шанс задать вопрос Владимиру Путину по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве. Для журналистов из регионов площадки организованыв 8 городах, в том числе в Екатеринбурге.

Добавим, что вопросы от россиян принимаются через сайт и приложение "Москва – Путину".

Транслировать выступление Президента России будут Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ и "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Они заложили в сетках вещания три часа на пресс-конференцию, однако её длительность всегда разная. Например, в прошлом году она длилась 4 часа 19 минут.

Нынешняя пресс-конференция станет для Владимира Путина 16-й с 2001 года.

Следите также за новостями "Областной газеты".

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.12.2020, 08:47 / Общество
В Екатеринбурге появился светофор с белым светом
17.12.2020, 08:28 / Политика
17 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию
17.12.2020, 07:46 / Общество
В Свердловскую область вернутся умеренные морозы
17.12.2020, 07:22 / Общество
В 8 городах Свердловской области ‒ более 700 заболевших коронавирусом
16.12.2020, 21:40 / Общество
В одном из пригородных домов Екатеринбурга обнаружены трое погибших