Темы дня

Политика / Политика в России
22 декабря 2020, 21:27

Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов

Владимир Путин

Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал документ об усилении гарантии неприкосновенности для экс-президентов страны. Отрешение главы государства от его должности или лишение его неприкосновенности может произойти только в случае выдвижения обвинения в госизмене или в совершении другого тяжкого преступления.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, обвинение в отношении президента или экс-президента должно подтверждаться соответствующим заключением Верховного суда РФ и заключением Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Кроме того, решение нижней палаты парламента о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении экс-президента неприкосновенности должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее 1/3 членов нижней палаты.

Ранее экс-президента можно было лишить неприкосновенности после возбуждения уголовного дела о совершении тяжких преступлений в период исполнения полномочий главы государства. Председатель Следственного комитета должен был инициировать соответствующую процедуру и направить документ в Госдуму.

Напомним, что бывшему главе государства и членам его семьи будут предоставлены следующие гарантии:

  • Они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности;
  • Их не могут задержать или арестовать;
  • Их не могут подвергнуть личному досмотру или обыску;
  • Жилые и служебные помещения, занимаемые экс-президентом, его средства связи, транспортные средства, принадлежащие ему документы и багаж также обладают неприкосновенностью.

Документ был предложен главой комитета СовФеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Читайте также:

Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 21:27 / Политика
Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов
22.12.2020, 21:01 / Политика
Дмитрий Песков считает, что у Алексея Навального наблюдается мания преследования
22.12.2020, 20:02 / Общество
В Карпинске управляющая компания ответит в суде за травму ребёнка на детской площадке
22.12.2020, 19:13 / Общество
Екатеринбургская епархия рассказала о цели визита в Среднеуральский женский монастырь
22.12.2020, 18:31 / Общество
С начала пандемии на Среднем Урале выявили 50 тысяч семейно-квартирных очагов CОVID-19