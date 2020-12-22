Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал документ об усилении гарантии неприкосновенности для экс-президентов страны. Отрешение главы государства от его должности или лишение его неприкосновенности может произойти только в случае выдвижения обвинения в госизмене или в совершении другого тяжкого преступления.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, обвинение в отношении президента или экс-президента должно подтверждаться соответствующим заключением Верховного суда РФ и заключением Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Кроме того, решение нижней палаты парламента о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении экс-президента неприкосновенности должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее 1/3 членов нижней палаты.

Ранее экс-президента можно было лишить неприкосновенности после возбуждения уголовного дела о совершении тяжких преступлений в период исполнения полномочий главы государства. Председатель Следственного комитета должен был инициировать соответствующую процедуру и направить документ в Госдуму.

Напомним, что бывшему главе государства и членам его семьи будут предоставлены следующие гарантии:

Они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности;

Их не могут задержать или арестовать;

Их не могут подвергнуть личному досмотру или обыску;

Жилые и служебные помещения, занимаемые экс-президентом, его средства связи, транспортные средства, принадлежащие ему документы и багаж также обладают неприкосновенностью.

Документ был предложен главой комитета СовФеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

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