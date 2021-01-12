Дмитрий Пумпянский вошёл в состав оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий

Дмитрий Пумпянский вошёл в состав оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий. Фото: пресс-служба УрФУ.

Председатель совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания", председатель наблюдательного совета УрФУ, предприниматель Дмитрий Пумпянский включён в состав оргкомитета по проведению Года науки и технологий в России. Всего распоряжением администрации Президента РФ в состав оргкомитета включили свыше 70 человек.

В частности, в состав оргкомитета также вошли председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, министр спорта РФ Олег Матыцин, главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 года сопредседателями комитета назначены заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Сейчас разрабатывается план основных мероприятий по проведению Года науки и технологий, сообщает пресс-служба УрФУ.

Напомним, что 24 декабря Владимир Путин во время заседания попечительского совета МГУ им. Ломоносова предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий. На следующий день был подписан соответствующий документ, которым глава государства также образовал оргкомитет по проведению в РФ Года науки и технологий.