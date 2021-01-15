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15 января 2021, 16:05

Совет директоров ПАО "Россети" утвердил и. о. гендиректора компании

Андрей Рюмин

На должность и. о. гендиректора "Россети" утвердили Андрея Рюмина. Фото: пресс-служба ПАО "Россети".

Бывший глава "Россети Ленэнерго" Андрей Рюмин был утверждён советом директоров ПАО "Россети" на пост исполняющего обязанности гендиректора компании. Прежний гендиректор "Россетей" Павел Ливинский был сегодня назначен на должность главы нового департамента аппарата Правительства.

Как сообщает пресс-служба компании, Андрей Рюмин стал главой "Россетей Ленэнерго" в январе 2018 года. До этого он был одним из независимых членов совета директоров "Мосэнерго", гендиректором "Объединённой энергетической компании".

В прошлом году под его началом были выполнены поручения Президента РФ в части завершения консолидации 4 крупных электросетевых активов путём их присоединения к "Россети Ленэнерго". Кроме того, для развития энергосистем регионов присутствия "Россети Ленэнерго" в эксплуатацию ввели 6 733 км новых линий электропередачи, 18 современных высокотехнологичных подстанций и 3 348 МВА (мегаволь-ампераов) трансформаторной мощности.

Вместо Андрея Рюмина и. о. гендиректора "Россетей Ленэнерго" назначен заместитель гендиректора - главный инженер Игорь Кузьмин.

Напомним, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении руководителей созданных структурных подразделений аппарата Правительства. Всего он назначил семь глав новых департаментов, среди которых Павел Ливинский.

Областная газета Свердловской области

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