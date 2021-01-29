Топ-5 законов, которые вступают в силу в феврале

Госцензура сделает соцсети более «чистыми», считают в Роскомнадзоре. Фото: Павел Ворожцов

Индексация социальных выплат, обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент, новые чеки для бизнеса – рассказываем о законах, которые вступают в силу с февраля и на которые стоит обратить внимание.

Новые чеки для ИП

С 1 февраля индивидуальные предприниматели, которые работают по специальным налоговым режимам, должны будут изменить настройки кассового оборудования и дополнить чеки новыми реквизитами. Необходимо будет указывать наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену. До февраля такая детализация не требовалась, сейчас же чек без нужных реквизитов будет считаться нарушением закона. Штраф за это составит до 3 тысяч рублей.

Индексация социальных выплат

Все социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы. Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, это касается в том числе пособий, установленных законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и некоторые другие категории льготников.

Согласно проекту постановления правительства, размер индексации в этом году составит 4,9 процента. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены по итогам 2020 года.

«Расписание» для нормативных актов

С 1 февраля нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, где устанавливаются обязательные требования, будут готовиться по новым правилам. Отныне они будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября (но не раньше, чем по истечении 90 дней с момента официального опубликования)

Цензура в соцсетях

С 1 февраля соцсети с суточной посещаемостью более 500 тысяч российских пользователей обяжут выявлять и блокировать незаконный контент. Сюда относятся:

пропаганда детской порнографии;

реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

призывы к самоубийству, сведения о способах самоубийства;

данные о способах изготовления наркотиков;

призывы к массовым беспорядкам, несогласованным мероприятиям, экстремистской и террористической деятельности;

информация, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам государственной власти»;

информация, направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

После обнаружения сообщения, поста или видео с такой информацией владелец соцсети должен немедленно ограничить к нему доступ. А если не сможет самостоятельно определить «масштабы бедствия» – обратиться в Роскомнадзор. Если опасения оказались напрасными, доступ снова откроют.

Пользователь, чей пост, видео или страницу заблокировали, сможет обжаловать решение (администраторы социальной сети должны будут ответить на жалобу в течение трёх дней). Если ответ его не устроит, он также имеет право обратиться в Роскомнадзор.

За непринятие мер провайдерам хостингов и владельцам соцсетей и информационных ресурсов грозят крупные штрафы – они прописаны в новой статье Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан они составляют от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Новая отчётность для начальников

С 15 февраля работодатели должны предоставлять в Пенсионный фонд России отчёт, в котором содержатся сведения о трудовой деятельности сотрудников. Это связано с переходом на электронные трудовые книжки. Отчёт должен содержать данные о сотрудниках, трудоустроенных в организацию, переведённых на другую работу, уволенных в январе текущего года. Также в отчёте должно отражаться последнее кадровое мероприятие, проведённое организацией в отношении сотрудника на 1 января 2020 года. Если отчёт не поступит, или в нём будет недостоверная информация, работодателя оштрафуют, пишет «Российская газета».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».