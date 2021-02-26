Координационный центр Правительства РФ возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Координационный центр создан в феврале постановлением Михаила Мишустина. Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил кандидатуру вице-премьера Дмитрия Чернышенко в качестве главы Координационного центра правительства. Центр создаётся для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и поддержки реализации приоритетных стратегических задач.

В кабмине сообщают, что на базе Координационного центра будет внедрён новый формат работы. Речь идёт о проактивном реагировании на проблемы в отраслях экономики и соцсферы. Будут использоваться цифровые технологии при создании системы управления инцидентами, рисками социально-экономического развития, многоканальной системы обратной связи, анализа потоковых данных.

"Фактически Координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям, а также обеспечивать управление процессом осуществления утверждённых решений", - рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Напомним, что Координационный центр создан в феврале постановлением Михаила Мишустина. Отмечалось, что стратегическое управление новой структурой будет осуществлять глава кабмина. Федеральным ведомствам и региональным властям рекомендовано обеспечить участие в работе Координационного центра до 31 марта.