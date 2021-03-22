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22 марта 2021, 13:39

Губернатору Пензенской области предъявили обвинение во взятке

Губернатор Пензенской области

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. Фото: с сайта СКР

Следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармкомпаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Следствие ходатайствует об аресте шести обвиняемых.

В ГСУ СКР им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). С января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на общую сумму свыше 31 млн рублей.

"Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для учреждений здравоохранения Пензенской области", - говорится в сообщении СКР.

Уже известно, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте шести обвиняемых на срок до 20 мая 2021 года, пишет ТАСС. Позднее это решение было принято - подозреваемых арестовали на два месяца.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые были задержаны накануне сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. До этого был председателем областного Заксобрания, главой Пензы и председателем городской думы.

В Кремле сегодня отреагировали на задержание. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не исключил, что главу Пензенской области могут отправить в отставку в связи с утратой доверия, однако пока такой указ главой государства не подписан.

Областная газета Свердловской области

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