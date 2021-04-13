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13 апреля 2021, 13:04

Михаил Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

новый глава Рослесхоза

С 2020 года Иван Советников занимал должность замлавы Рослесхоза. Фото: сайт Рослесхоз.

Новым главой Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) назначен Иван Советников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В свою очередь Сергей Аноприенко, возглавлявший Рослесхоз с 30 сентября 2019 года, освобождён от этой должности. Он стал заместителем министра природных ресурсов и экологии России. 

Известно, что с 2020 года Иван Советников занимал должность замлавы Рослесхоза. В частности он курировал "выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней", говорится на сайте кабмина.

Кроме того, новый глава агентства ранее возглавлял Комитет лесного хозяйства Московской области, был замдиректора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России.

Досье

Иван Советнико родился в 1982 году в Москве. Закончил Московский государственный университет им. Ломоносова.

Ведомственные награды: Медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", нагрудный знак отличия "Почётный работник лесного хозяйства", почётный знак "За отличие в службе", знак "За заслуги перед Московской областью" III степени. В копилке благодарности и грамоты. 

Женат, воспитывает дочь.

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Областная газета Свердловской области

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