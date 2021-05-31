Топ-5 законов, которые вступают в силу в июне

В законодательстве решили поддержать пчеловодство как отдельную отрасль. Фото: Павел Ворожцов.

Первый месяц лета выдался богатым на законодательные новшества: Госдума РФ опубликовала данные о тринадцати (!) изменениях, вступающих в силу в июне. Мы расскажем о пятёрке самых интересных.

Эскимо с биографией

В конце прошлого года Правительство РФ утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочных продуктов: с 1 июня она станет обязательной для сыров и мороженого. На упаковку наносится специальный код с детальными сведениями о продукте (название, производитель, дата, время и место изготовления). Весь «жизненный путь» товара – от производителя до прилавка – фиксируется в единой базе данных, любой желающий может отсканировать код и проверить качество купленного эскимо. Это, как ожидается, позволит сократить распространение некачественной и контрафактной продукции. Внедрить обязательную маркировку всех групп товаров планируется к 2024 году.

Отказал – объяснись!

С 6 июня банки будут обязаны в письменной форме аргументировать отказ в предоставлении «ипотечных каникул». Поправку в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» Госдума РФ приняла в мае. Как объясняют авторы инициативы, заёмщики массово жаловались на необоснованные отказы – взамен банки навязывали собственные программы реструктуризации задолженности. Необоснованный отказ заёмщик может обжаловать, обратившись в Банк России (он проведёт проверку по вынесенному решению) либо в суд – с иском о защите прав потребителей финансовых услуг.

От штрафа не уедут

С 7 июня при выезде из России иностранные грузовики и автобусы будут проверять на наличие неоплаченных штрафов, например, за невнесение платы в системе «Платон», превышение скорости и так далее. Если таковые имеются, водителю дадут три часа на их погашение. В противном случае он не сможет пересечь границу.

Экзамен «на вырост»

С 7 июня вводятся новые правила сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Требования к минимальному уровню знаний будут отличаться в зависимости от цели пребывания в стране (работа, временное или постоянное проживание).

Пчёл защитят от людей

С 29 июня начнёт действовать новый закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Главные задачи документа – обеспечить охрану пчёл, а также качество, безопасность и конкурентоспособность российской продукции пчеловодства. Для этого в законе прописали правила использования земельных участков для пчеловодства, содержания и борьбы с болезнями пчёл, создания союзов пчеловодческих хозяйств. Отдельная статья посвящена сельхозпредприятиям: последние обязаны за три дня до обработки земель пестицидами и агрохимикатами оповещать об этом жителей населённых пунктов в радиусе семи километров.

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