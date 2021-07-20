Министр внутренних дел РФ отстранил от должности начальника главка МВД Ставрополья

Владимир Колокольцев принял решение отстранить начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина от занимаемой должности. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение отстранить начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина от занимаемой должности. Такое решение было принято после проведённой сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД РФ и управления "М" ФСБ России спецоперации.

Об отстранении Сергея Щёткина рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина", - передаёт слова Ирины Волк ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о задержании начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и шести его подельников, подозреваемых в получении взяток на общую сумму более 19 млн рублей. Следствие установило, что задержанные лица в течение нескольких лет изготавливали поддельные пропуска, которые продавались грузоперевозчикам зерновых культур и инертных грузов на территории региона.

Силовые структуры Ставропольского края провели более 80 обысков в местах проживания подозреваемых, в офисах транспортных организаций и по иным адресам, которые так или иначе связаны с задержанными лицами. В ходе обысков были изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.