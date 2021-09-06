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6 сентября 2021, 07:15

Названы места, где построят новые города Сибири

Виды, Сибирь

Концепция проекта комплексного развития Сибирского макрорегиона находится в стадии финальной проработки. Фото: Галина Соловьёва

Перечислены места для строительства новых городов - научно-промышленных центров Сибири с населением до 1 млн человек. Среди мест — пространство между Братском и Красноярском, районы Канска и Лесосибирска.

Полный список выглядит так: 

  • два центра между Братском и Красноярском — промышленный центр "Медь и электротехника" и кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия "Алюминиевая долина";
  • центр с масштабной и высокодоходной добычей с более высоким переделом коксующегося угля в Южной Сибири;
  • центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья в районе Канска;
  • кластер "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой вокруг Лесосибирска.

Такой перечень получил от исполнительной дирекции Русского географического общества РБК.

Ранее один лидеров списка одной из парламентских партий (имя и название партии мы не можем называть из-за риска нарушить законодательство в предвыборный период. – Прим.ред.) предложил построить в Сибири три-пять новых городов с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Заявление было поддержано Президентом России Владимиром Путиным. "Областная газета" выясняла подробности и то, как строительство новых городов отразится на Екатеринбурге.

Инициатива может быть реализована до 2030 года. Концепцию проекта комплексного развития Сибирского макрорегиона разрабатывают уже несколько лет. Её созданием занимается Российское географическое общество. В работе также принимают участие специалисты Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Сейчас концепция находится в стадии финальной проработки.

Областная газета Свердловской области

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Названы места, где построят новые города Сибири