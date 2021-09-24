Стало известно, кто представит в Госдуме партию "Новые люди"

В итоговый состав фракции "Новые люди" вошёл екатеринбуржец. Фото: логотип патии "Новые люди"

Партия "Новые люди" объявила состав фракции в Госдуме. В неё войдут лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева. Всего у партии 13 мандатов по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

Голоса за "Новых людей" отдали 5,32% избирателей в России. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в Госдуме VIII созыва.

Как сообщили в пресс-службе партии, от мандатов отказались лидер территориальной группы, включающей Краснодарский край и Республику Адыгея, Сергей Кусмаков (ради работы в региональном отделении и участия в выборах в Законодательное собрание Краснодарского края в 2022 году), возглавлявший тергруппу "Новых людей" в Пермском крае Денис Шитов (он избрался в Заксобрание Пермского края) и Сергей Исаев (избрался в региональный парламент Прикамья).

Итоговый состав фракции "Новые люди" будет выглядеть так:

Нечаев Алексей Геннадьевич,

Даванков Владислав Андреевич,

Авксентьева Сардана Владимировна (Краснодар),

Демин Александр Вячеславович (Екатеринбург),

Чудаев Сергей Дмитриевич (Ижевск),

Тарбаев Сангаджи Андреевич (Москва),

Арапов Георгий Константинович (Иркутск),

Гулин Максим Алексеевич (Челябинск),

Хамитов Амир Махсудович (Московская область),

Плякин Владимир Владимирович (Самара),

Горячева Ксения Александровна (Санкт-Петербург),

Шилкин Григорий Владимирович (Архангельск),

Чемерис Роза Басировна (Приморье).

Сегодня на заседании ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.