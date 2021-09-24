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24 сентября 2021, 15:11

Стало известно, кто представит в Госдуме партию "Новые люди"

В итоговый состав фракции "Новые люди" вошёл екатеринбуржец. Фото: логотип патии "Новые люди"

В итоговый состав фракции "Новые люди" вошёл екатеринбуржец. Фото: логотип патии "Новые люди"

Партия "Новые люди" объявила состав фракции в Госдуме. В неё войдут лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева. Всего у партии 13 мандатов по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

Голоса за "Новых людей" отдали 5,32% избирателей в России. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в Госдуме VIII созыва.

Как сообщили в пресс-службе партии, от мандатов отказались лидер территориальной группы, включающей Краснодарский край и Республику Адыгея, Сергей Кусмаков (ради работы в региональном отделении и участия в выборах в Законодательное собрание Краснодарского края в 2022 году), возглавлявший тергруппу "Новых людей" в Пермском крае Денис Шитов (он избрался в Заксобрание Пермского края) и Сергей Исаев (избрался в региональный парламент Прикамья).

Итоговый состав фракции "Новые люди" будет выглядеть так:

  • Нечаев Алексей Геннадьевич,
  • Даванков Владислав Андреевич,
  • Авксентьева Сардана Владимировна (Краснодар),
  • Демин Александр Вячеславович (Екатеринбург),
  • Чудаев Сергей Дмитриевич (Ижевск),
  • Тарбаев Сангаджи Андреевич (Москва),
  • Арапов Георгий Константинович (Иркутск),
  • Гулин Максим Алексеевич (Челябинск),
  • Хамитов Амир Махсудович (Московская область),
  • Плякин Владимир Владимирович (Самара),
  • Горячева Ксения Александровна (Санкт-Петербург),
  • Шилкин Григорий Владимирович (Архангельск),
  • Чемерис Роза Басировна (Приморье).

Сегодня на заседании ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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