Стало известно, кто представит в Госдуме партию "Новые люди"

Партия "Новые люди" объявила состав фракции в Госдуме. В неё войдут лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева. Всего у партии 13 мандатов по итогам выборов в нижнюю палату парламента.
Голоса за "Новых людей" отдали 5,32% избирателей в России. По одномандатным избирательным округам партия не получила ни одного места в Госдуме VIII созыва.
Как сообщили в пресс-службе партии, от мандатов отказались лидер территориальной группы, включающей Краснодарский край и Республику Адыгея, Сергей Кусмаков (ради работы в региональном отделении и участия в выборах в Законодательное собрание Краснодарского края в 2022 году), возглавлявший тергруппу "Новых людей" в Пермском крае Денис Шитов (он избрался в Заксобрание Пермского края) и Сергей Исаев (избрался в региональный парламент Прикамья).
Итоговый состав фракции "Новые люди" будет выглядеть так:
- Нечаев Алексей Геннадьевич,
- Даванков Владислав Андреевич,
- Авксентьева Сардана Владимировна (Краснодар),
- Демин Александр Вячеславович (Екатеринбург),
- Чудаев Сергей Дмитриевич (Ижевск),
- Тарбаев Сангаджи Андреевич (Москва),
- Арапов Георгий Константинович (Иркутск),
- Гулин Максим Алексеевич (Челябинск),
- Хамитов Амир Махсудович (Московская область),
- Плякин Владимир Владимирович (Самара),
- Горячева Ксения Александровна (Санкт-Петербург),
- Шилкин Григорий Владимирович (Архангельск),
- Чемерис Роза Басировна (Приморье).
Сегодня на заседании ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.
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