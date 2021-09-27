В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух раз подряд

Новые законопроекты регулируют деятельность губернаторов. Фото: Галина Соловьёва.

В Госдуму внесли пять законопроектов. Все они регулируют деятельность региональной власти.

Авторами выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников, сообщают РИА "Новости".

Один из законопроектов предусматривает изменение названия высшего должностного лица. Губернаторов предлагают называть официально "главой субъекта Российской Федерации". Наименование высшего исполнительного органа хотят изменить на "Правительство субъекта Российской Федерации".

Другой проект закона предполагает расширение оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия. Он подготовлен в целях реализации указа президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы". В нём предусматриваются такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются главой государства.

Ещё один законопроект вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий и губернатора, и депутатов региональных заксобраний. Он направлен на реализацию положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Также предлагается снять для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд. "В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - цитирует Андрея Клишаса агентство.

Кроме этого, был внесён законопроект, дающий право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе, по вопросу передачи их полномочий.

Напомним, избирком Свердловской области утвердил результаты выборов депутатов в региональное Заксобрание. "Областная газета" опубликовала полный список.