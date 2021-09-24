Избирком утвердил результаты выборов депутатов в свердловское Заксобрание. Полный список

Вручение мандатов 50 избранным депутатам состоится 28 сентября. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и секретарь избиркома Игорь Буртов подписали постановление об установлении общих результатов выборов депутатов Заксобрания. Вручение мандатов 50 избранным депутатам состоится 28 сентября.

Согласно постановлению избиркома №44/286, выборы депутатов Заксобрания Свердловской области, прошедшие с 17 по 19 сентября, признаны состоявшимися и действительными. Также признаются избранными 50 депутатов. Документ был направлен губернатору Свердловской области и в Заксобрание.

Публикуем полный список избранных депутатов в свердловский парламент по единому и одномандатным избирательным округам:

Фото: Документ

Ознакомиться с полным текстом документа можно будет в номере "Областной газеты" за 25 сентября.

Добавим, что сегодня на заседании ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

"Обласная газета" уже писала, кому из свердловчан могут достаться мандаты депутатов Госдумы.

Читайте также:

Сергей Бидонько отказался от депутатского мандата в Заксобрании Свердловской области.

В состав Госдумы от свердловских единороссов войдёт Жанна Рябцева.