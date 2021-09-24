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24 сентября 2021, 16:58

Сергей Бидонько отказался от депутатского мандата в Заксобрании Свердловской области

Сергей Бидонько

Сергей Бидонько также избирался в этом году в Госдуму РФ. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил о решении отказаться от мандата в Заксобрании региона. Он числится в списке избранных депутатов областного парламента от "Единой России" по единому избирательному округу.

"Да, написал отказ. Кому передадут мой мандат, я не знаю. Это будут решать без меня", - заявил корреспонденту "Областной газеты" Сергей Бидонько.

Напомним, в среду, 22 сентября, был опубликован список избранных депутатов Заксобрания Свердловской области по единому округу, где значатся 25 фамилий.

Кроме того, Сергей Бидонько избирался в Госдуму РФ.

Ранее "Областная газета" писала о том, кому из свердловчан могут достаться мандаты депутатов нижней палаты парламента. Сергей Бидонько среди наиболее вероятных кандидатов в Госдуму от Свердловской области в нижеприведённой таблице не упоминается. Добавим, что, по словам секретаря Генсовета "ЕР" Андрея Турчака, в состав Госдумы от свердловских единороссов войдёт Жанна Рябцева.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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