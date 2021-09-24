В состав Госдумы от свердловских единороссов войдёт Жанна Рябцева

Андрей Турчак назвал новые лица, которые представят единороссов в Госдуме. Среди них - регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Фото: Алексей Кунилов

Фракция "Единой России" в Госдуме обновится на 50% по итогам выборов. Среди новых лиц в нижней палате парламента будет, в том числе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Об этом сообщил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые сегодня подвёл Центризбирком. Среди новых лиц, которые представят единороссов в Госдуме VIII созыва, значатся также:

зампред комиссии Общественной палаты по соцполитике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселёв (Томская область),

(Томская область), первый зампредседателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов (Рязанская область),

(Рязанская область), член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область),

(Воронежская область), председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая (Москва),

(Москва), председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия),

(Республика Мордовия), победитель кадрового проекта "Единой России" "Федеральный ПолитСтартап", доброволец Андрей Гимбатов (Волгоградская область),

(Волгоградская область), сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область),

(Новгородская область), секретарь Хабаровского регионального отделения "ЕР" Максим Иванов (Хабаровский край),

(Хабаровский край), секретарь Амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов (Амурская область) и другие.

"Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтёры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодёжи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", - приводит пресс-сжуба партии слова Андрея Турчака.

Сегодня на заседании ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Ранее "Обласная газета" уже писала, кому из свердловчан могут достаться мандаты депутатов Госдумы. Жанну Рябцеву мы упоминали среди тех, кто не работал в предыдущем созыве.

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