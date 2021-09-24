В состав Госдумы от свердловских единороссов войдёт Жанна Рябцева

Фракция "Единой России" в Госдуме обновится на 50% по итогам выборов. Среди новых лиц в нижней палате парламента будет, в том числе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.
Об этом сообщил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые сегодня подвёл Центризбирком. Среди новых лиц, которые представят единороссов в Госдуме VIII созыва, значатся также:
- зампред комиссии Общественной палаты по соцполитике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселёв (Томская область),
- первый зампредседателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов (Рязанская область),
- член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область),
- председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая (Москва),
- председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия),
- победитель кадрового проекта "Единой России" "Федеральный ПолитСтартап", доброволец Андрей Гимбатов (Волгоградская область),
- сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область),
- секретарь Хабаровского регионального отделения "ЕР" Максим Иванов (Хабаровский край),
- секретарь Амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов (Амурская область) и другие.
"Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтёры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодёжи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", - приводит пресс-сжуба партии слова Андрея Турчака.
Сегодня на заседании ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.
Ранее "Обласная газета" уже писала, кому из свердловчан могут достаться мандаты депутатов Госдумы. Жанну Рябцеву мы упоминали среди тех, кто не работал в предыдущем созыве.
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