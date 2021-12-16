Уральцы внесли в Госдуму законопроект об общих принципах местного самоуправления

Законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления. Фото: Алексей Кунилов

Главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента проект закона об общих принципах организации местного самоуправления. Документ устанавливает для всех мэров единый пятилетний срок полномочий и позволяет губернаторам отрешать их от должности.

Законопроект подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Он направлен на совершенствование организации местного самоуправления.

"Для всех должностных лиц местного самоуправления (лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее контракт (трудовой договор), наделённое в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения или по организации деятельности органа местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет", - приводит РИА Новости слова уроженца Свердловска, председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Законопроектом установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Представительный орган формируется только через муниципальные выборы. Мэры могут избираться на муниципальных выборах либо представительным органом муниципалитета. Губернатор будет вправе выносить предупреждение, объявлять выговор главе территории, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий. Одним из оснований для снятия с поста будет служить систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами Президента РФ.

Основная часть положений проекта закона вступит в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года будет действовать переходный период, пишет ТАСС.

Напомним, что на этой неделе депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект о публичной власти. Документ, в частности, расширяет полномочия регионов и повышает ответственность глав субъектов РФ перед гражданами.