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5 марта 2022, 12:34

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Российской армии

  Юлия Пастух
Уголовный кодекс

Также вводится ответственность за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о действиях ВС РФ. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Согласно документу, внесут поправки в статью 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Наказанием за нарушение станет штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит 15 лет. Также вводится ответственность за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России.

Напомним, вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 200 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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