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4 апреля 2022, 11:05

Верховный суд РФ поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России

фемида

Фото: Владимир Мартьянов

Верховный суд РФ поддержал предложения о введении наказания за исполнение санкций на территории России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", – говорится в сообщении, размещённом на его личном telegram-канале.

Ранее Андрей Клишас рассказывал, что сегодня в Госдуму РФ будут внесены поправки о наказании за исполнение иностранных санкций на территории России.

Областная газета Свердловской области

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