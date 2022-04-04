Верховный суд РФ поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России

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Верховный суд РФ поддержал предложения о введении наказания за исполнение санкций на территории России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", – говорится в сообщении, размещённом на его личном telegram-канале.

Ранее Андрей Клишас рассказывал, что сегодня в Госдуму РФ будут внесены поправки о наказании за исполнение иностранных санкций на территории России.