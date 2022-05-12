Президент РФ назначил выпускников "Школы губернаторов" врио глав регионов

В пяти российских регионах появились временно исполняющие обязанности глав. Их накануне назначил президент России Владимир Путин.

Как стало известно, до выборов Кировскую область возглавит Александр Соколов, Рязанскую — Павел Малков, Саратовскую — Роман Бусаргин, Томскую — Владимир Мазур. А врио главы Республики Марий Эл стал Юрий Зайцев.

Как отмечают эксперты, четверо из пяти чиновников проходили обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС (так называемой "Школы губернаторов"). Также все врио моложе своих предшественников.

"В случае с экс-главой Марий Эл Александром Евстифеевым — он был хорошим губернатором и специалистом, но его возраст и сопутствующие заболевания не позволили ему выдвигаться на новый срок. Он бы, безусловно, победил на выборах, но ведь вопрос не в победе, а в эффективности работы, а с ней были бы проблемы", — рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин "Газете.RU".

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремской выразил мнение, что все отставки выглядят логичными, так как они произошли в регионах, где в этом году планировались выборы. Говоря о назначениях, он заявил, что основным поставщиком кадров традиционно является "Школа губернаторов".

"Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно", — сказал он.

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