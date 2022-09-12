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12 сентября 2022, 15:45

Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов

Владимир Путин

Дата и время встречи будут объявлены позже. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с новоизбранными губернаторами. Дата и время пока не называются.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, более подробную информацию сообщат позже.

"Такие встречи действительно проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы проинформируем СМИ", — передает его слова ТАСС.

Выборы губернаторов и глав муниципалитетов прошли в воскресенье, 11 сентября. В Свердловской области, по предварительным данным, наибольший процент голосов у Евгения Куйвашева ("Единая Россия") — за него проголосовали 618 617 человек (65,78% избирателей).

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Областная газета Свердловской области

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