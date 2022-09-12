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12 сентября 2022, 13:04

Поддержка избирателей позволила Евгению Куйвашеву войти в число кандидатов-лидеров по стране

Подсчет голосов

Андрей Мозолин указал на уверенный отрыв действующего главы региона от других кандидатов. Фото: Павел Ворожцов

Директор центра "Аналитик" Андрей Мозолин заявил, что прошедшие 11 сентября выборы продемонстрировали устойчивость общественно-политической ситуации на Среднем Урале. Он отметил, что Евгений Куйвашев благодаря поддержке избирателей стал одним из кандидатов-лидеров по стране.

Андрей Мозолин отметил, что губернаторская кампания прошла в один тур, и указал на уверенный отрыв действующего главы региона от других кандидатов. В абсолютных цифрах число проголосовавших выводит Евгения Куйвашева на второе место по стране. Отметим, что, по предварительным данным, за него отдали голоса 618 617 человек (65,78% избирателей).

"Что касается муниципальных выборов, которые прошли в 53 городах области, то они принесли с собой определенные сюрпризы. В частности, это проигрыш ряда скандальных депутатов в Первоуральске, Асбесте и ряде других городов. В сегодняшней ситуации избиратель устал от скандалов и выбирает стабильность и предсказуемость", — добавил директор центра "Аналитик".

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Областная газета Свердловской области

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