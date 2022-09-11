Политологи и депутаты подвели первые итоги выборов в Свердловской области

По словам Анатолия Гагарина, нынешняя кампания прошла в рамках "цивилизованной конкуренции". Фото: Алексей Кунилов

Депутаты и политологи Свердловской области провели встречу, на которой обсудили прошедшие выборы и огласили первые итоги. Все сошлись на том, что избирательная кампания прошла конкурентно, легитимно и открыто.

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области, политолог Анатолий Гагарин рассказал, что все кандидаты в губернаторы побывали в Центре общественного наблюдения и отметили, что выборы прошли практически без нарушений.

"Избирательная кампания всегда связана с противоречиями и претензиями, без которых не обошлось, я уверен, и в этот раз. Однако все прошло в рамках цивилизованной конкуренции", — сказал политолог.

Также, по его мнению, выборы были интенсивными, и нарастание политической борьбы ощущалось.

В свою очередь депутат Заксобрания Свердловской области, гонщик Сергей Карякин считает сегодняшний день особенным, потому что он определит человека, который будет руководить регионом ближайшие пять лет. Также он поделился ощущениями от прошедших выборов.

"Я как гонщик знаю значение слова "гонка", и теперь понимаю, что такое "предвыборная гонка". Это действительно конкурентная среда, которая заставляет людей показывать себя со всех сторон. Вне зависимости от ситуации ты должен достойно противостоять внешним силам. На мой взгляд, эти выборы прошли очень достойно. Я был на нескольких избирательных участках и разговаривал с наблюдателями от разных партий. Все они пытались найти какую-то зазубринку, чтобы иметь возможность сказать, что выборы проходят не так, как надо. Однако таких новостей нет, поэтому и причин считать прошедшие выборы нечестными я тоже не вижу", — заявил депутат.

Кроме того, участники встречи прокомментировали относительно невысокую явку. Политологи связывают это с тем, что конкуренты не предложили достойной темы для политического состязания. Напомним, что по состоянию на 18:00 в выборах приняли участие 828 818 человек. Это 25,09% от общего числа избирателей в регионе.