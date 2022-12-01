Какие законы вступают в силу в декабре

Фото: Полина Зиновьева

Госорганы в соцсетях, ИНН – через Госуслуги, новый закон об иноагентах: «Облгазета» рассказывает о самых важных законодательных изменениях, которые вступают в силу в декабре.

1 декабря

У органов госвласти и местного самоуправления появилась новая обязанность – вести официальные страницы в российских социальных сетях. Госучреждения создавали официальные аккаунты в соцсетях и раньше, но делали это исключительно по своему усмотрению. На выбор предоставят две площадки – «ВКонтакте» и/или «Одноклассники». Предполагается, что в соцсетях чиновники будут размещать актуальные контактные данные, новости о проводимых мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам.

Получить ИНН теперь можно без посещения налоговой инспекции – через Госуслуги. Для этого нужно заполнить и подать на портале заявление. Документ подписывается электронной подписью физического лица, которую можно получить бесплатно при помощи мобильного приложения «Госключ». Налоговый орган обязан поставить гражданина на учет и выдать ему свидетельство в течение пяти дней со дня получения заявления.

Иностранных агентов соберут в единый реестр. Им запрещается вести преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков. Граждане с таким статусом не смогут работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел. Кроме того, Минюст сможет получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, уличенных в нарушении законодательства об иноагентах.

2 декабря

Дети, живущие в семье опекунов, смогут ходить в одну школу или детский сад. Раньше приоритетное право на зачисление в одно учреждение было только у родных братьев и сестер. А поскольку в семьях приемных родителей и опекунов часто живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве, на них это положение не распространялось. Сейчас этот законодательный пробел устранили.

Учреждения среднего профессионального образования могут создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы. Также образовательные организации смогут оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников. Цель нововведения – дать возможность молодому человеку выйти из колледжа и техникума не только с дипломом, но и с трудовой книжкой.

17 декабря

Судебные приставы смогут в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

31 декабря

До конца 2022 года туроператорам продлили отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020–2021 годах из-за закрытия стран. Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до нового года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.