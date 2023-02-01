Какие законы вступают в силу в феврале

Маткапитал на первенца после индексации составит почти 587 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Увеличение выплат, «Госуслуги» по биометрии, жилье для очередников – «Облгазета» рассказывает о самых важных законодательных изменениях, которые вступают в силу в феврале.

1 февраля

Заходить на портал «Госуслуги» теперь можно при помощи биометрии.

Для этого пользователь должен зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать свое согласие на использование данного сервиса. Пока пройти регистрацию можно только в отделениях банков, в дальнейшем это можно будет делать в МФЦ и через специальное мобильное приложение. Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию, привычные логин и пароль при этом сохраняются.

Материнский капитал проиндексировали на уровень фактической инфляции — 11,9 процента.

Для семей с одним ребенком он составит 586,9 тысячи рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало – 775,6 тысячи рублей. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188,7 тысячи рублей. Всего индексация коснется более 40 различных выплат и пособий.

За отсутствие устойчивого Интернета будут штрафовать

К ответственности будут привлекать операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети, которые не сумели обеспечить безопасную и устойчивую работу средств связи, обеспечивающую взаимодействие с другими операторами, в том числе за пределами территории России.

3 февраля

Деятельность органов госбезопасности перестанет являться предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Спецслужбы и силовые ведомства исключены из-под действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Таким образом, на них не будет распространяться норма об открытости деятельности по предоставлению таких услуг. Требование касается ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД.

4 февраля

Регионы смогут передавать невостребованные квартиры военных другим очередникам. Ранее такое жилье могло пустовать, например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. Власти были вынуждены содержать его за счет собственных средств, при этом передать его другим претендентам у них права не было.

Получить жилплощадь подобным образом могут нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.